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موسم القمح.. الزراعة تضع نصائح الحصول على محصول جيد والتقاوى المستخدمة

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:00 ص
موسم القمح.. الزراعة تضع نصائح الحصول على محصول جيد والتقاوى المستخدمة زراعة القمح
كتبت أسماء نصار

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يعتبر أفضل ميعاد لزراعة القمح، هو الميعاد الذى يتوافق فيه احتياجات المحصول فى كل مرحلة من مراحل النمو مع الظروف البيئية خلال موسم النمو، ويحدث التناغم بين متطلبات المحصول الحرارية والضوئية لكل مرحلة مع مراحل الظروف الجوية للمنطقة.
 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول زراعة القمح متأخرًا.

 
1- لو تمت الزراعة والجو برد يعنى درجة حرارة التربة تحت 10° م، فمن الضروري أن تنقع التقاوي في محلول نترات بوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم 1.8% لكل منهما لمدة 3 ساعات قبل الزراعة بيوم.
 
2- لو الأرض فيها نسبة ملوحة - يتم نقع التقاوي فى محلول ملحي "مياه صرف زراعي مثلا" لمدة 1-2 ساعة قبل الزراعة بيوم.
 
3- فى حالة الرغبة فى الإسراع بالإنبات للتقاوي تنقع التقاوي في محلول ريبكس 48% قبل الزراعة ثم الزراعة في الأرض المستديمة.
 
4- لو كنت كاسر التقاوي و فيها مشاكل تفحم من العام الماضي تنقع التقاوى في محلول جير ميثان بنسبة 5% لمدة 15 دقيقة.
 
5- 1.8% هو تركيز مادة  نترات البوتاسيوم، وكذلك فوسفات أحادى البوتاسيوم أى 18 جم من كل مادة لكل لتر ماء. 
 
6- محلول ريبكس، هو مركب تجاري اسمه ريبكس يعمل على تقليل نسبة الحموضة وزيادة تحول المواد النشوية إلى سكريات أحادية بالتالي إسراع عمليات الإنبات والتجذير.
 
7-تترك الحبوب لتجف تماماً حتى لا يحدث عدم انتظام اثناء الزراعة بالسطارة الآلية، كما يجب أن يتم الري مباشرة بعد الزراعة.

القمح

زراعة القمح

محصول القمح

القمح المتأخر



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