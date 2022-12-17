اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 02:01 ص
أكرم القصاص
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موسكو: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا "غير شرعية"

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:10 ص
موسكو: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا "غير شرعية" الاتحاد الأوروبى - صورة أرشيفية
وكالات

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وصفت بعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبى الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا بأنها غير شرعية، وأشارت إلى أنها تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية.

وأكدت أن فرض العقوبات أصبح الأداة المفضلة للتأثير بالنسبة لسياسة الاتحاد الأوروبى الخارجية .

وأضافت: "من الواضح للجميع أن الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الدول ذات السيادة، ووسائل تحقيقه لذلك غير شرعية".

ونوهت إلى أن القيود المفروضة تتعارض مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة رسميا عن حزمته التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.


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