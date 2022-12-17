وقالت زاخاروفا - فى تصريح اليوم السبت، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المعادية لروسيا، وإقراره حزمة العقوبات التاسعة وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الحزمة الحالية سيكون لها نفس التأثير الذي كان لجميع سابقاتها من تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه".

وأضافت أنه بسبب الخطوات غير المدروسة من جانب بروكسل، اصطدم مواطنو الاتحاد الأوروبي بنقص في الطاقة وبالتضخم، وهناك تهديد حقيقي بانخفاض التصنيع في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وبشأن الحظر المفروض على بث أربع وسائل إعلام روسية أخرى في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قالت "إن مثل هذه الإجراءات الاستبدادية، للأسف، أصبحت ممارسة شائعة في بروكسل".

كان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الجمعة، رسميا عن حزمته التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا ، وطالت العقوبات عددا من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية الروسية.