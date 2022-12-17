وذكر بيان أصدرته الداخلية الموريتانية ارتياح موريتانيا وإسبانيا للنجاحات الكبيرة التي تحققت في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.



وأكد البيان أن وزيري داخلية موريتانيا وإسبانيا أجريا -على هامش مؤتمر "كاديس" بإسبانيا حول الهجرة غير الشرعية- مباحثات تطرقت إلى "تعزيز التعاون ودفع علاقات الشراكة بين البلدين.



جدير بالذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد من وزراء الداخلية الأفارقة والأوروبيين وممثلي المنظمات الدولية المهتمة بقضايا الهجرة.