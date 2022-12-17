مقتل سيدة وابنتها على يد زوجها طعنا بسلاح أبيض في أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما، مساء اليوم ، على يد زوجها، طعنا بسلاح أبيض، بقرية العتامنة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

كان أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بمصرع سيدة ونجلتها على على يد زوجها، طعنا بسلاح أبيض، بقرية العتامنة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وبالانتقال، وقوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف، والفحص والمعاينة تبين قيام شخص يدعى" ه. ب. م" 26 عاما، بطعن زوجته بسلاح أبيض، تدعى "ن. ر. م" 25 عاما، وابنته تدعى "م. ه. ب"، بقرية العتامنه التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، تم نقل المجني عليهما إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.