اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طالب جامعى بكلية الطب فى حادث سير ببنى سويف

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:27 م
مصرع طالب جامعى بكلية الطب فى حادث سير ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طالب فى كلية الطب، مصرعه إثر انفجار إطار سيارته الملاكى امام منطقة الحمرايا شرق النيل بمدينة بنى سويف، تم نقل جثة الشاب إلى مستشفى بنى سويف التخصصي .

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام الحمرايا بشرق النيل  أسفر عن مصرع طالب جامعي.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف محمد .ح طالب بكلية الطب ، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى ، تحرر محضر بالواقعة  وتولت نيابة مركز بنى سويف التحقيق.
 
 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

مصرع طالب

مستشفى بنى سويف التخصصى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة