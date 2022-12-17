مصرع طالب جامعى بكلية الطب فى حادث سير ببنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام الحمرايا بشرق النيل أسفر عن مصرع طالب جامعي.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف محمد .ح طالب بكلية الطب ، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى ، تحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة مركز بنى سويف التحقيق.