اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - سفاجا

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:52 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - سفاجا انقلاب سيارة ملاكي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الغردقة - سفاجا"، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - سفاجا، تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث تحديدا في المقابل لخليج سوما باي.
 
واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين تم نقلهم جميعا لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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