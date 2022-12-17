مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الغردقة - سفاجا"، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - سفاجا، تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث تحديدا في المقابل لخليج سوما باي.

واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين تم نقلهم جميعا لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.