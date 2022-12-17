اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 11:43 م
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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى تصادم سيارتين بقنا

السبت، 17 ديسمبر 2022 10:17 م
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى تصادم سيارتين بقنا تصادم - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، اليوم السبت، فى تصادم سيارتين نقل وميكروباص بالطريق الصحراوى أمام قرية كرم عمران بمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا إخطارا يفيد تصادم سيارتين بمركز قنا. 

وأسفر التصادم عن مصرع جثة مجهولة الهوية وإصابة شاذلية الشاذلى عبد ربه 48 عاما، اشتباه كسور وشقيقتها نورا 40 عاما، اشتباه كسور، وخالد عبد المجيد 40 عاما، كسر بالفخذ الأيمن، وأحمد عبد الحافظ 25 عاما، سحجات، وأنس محمد غريب، 8 شهور سحجات، وشقيقه آدم، سحجات، وجيهان أحمد ربيع 42 عاما، كسر بالقدم اليسرى، ورجب إبراهيم رجب 60 عاما، كسر بالفخذ، ومحمد السيد محمد، 35 عاما، كسر بالساق اليسرى، وجمال أبوزيد 53 عاما، كسر بالفك وأسماء عبدالحافظ درويش، 22 عاما، سحجات، ورجب سعيد غريب 30 عاما، كسر بالقدم اليمنى. تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.


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