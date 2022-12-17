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مستشار الأمن القومى الأمريكى يثمن دور مصر فى تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمى

السبت، 17 ديسمبر 2022 07:19 ص
مستشار الأمن القومى الأمريكى يثمن دور مصر فى تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمى جانب من استقبال الرئيس السيسي لمستشار الأمن القومي الأمريكي
واشنطن- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مقر إقامته بواشنطن، "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي الأمريكي.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي رحب بزيارة الرئيس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مثمناً دور مصر تحت قيادة الرئيس السيسى في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي، مؤكداً الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والعسكري. 
 
وأكد الرئيس، اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الولايات المتحدة، معرباً عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية.

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