مديريات التضامن تواصل تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023

كتب مدحت وهبة

مسابقة الأم المثالية لعام 2023،بدات من خلال استقبال مديريات التضامن الاجتماعى طلبات الاشتراك فى المسابقة، حيث يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 5 يناير 2023 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة بالأم المثالية ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية " شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.

أما بالنسبة للأسرة البديلة، فهى الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمى النسب" فى منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التى لم يسبق لها الزواج " الأنسة" أو زوجة الأب التى قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وفيما يتعلق بالأم البديلة بأحد دور الرعاية، فهى الأم التى قامت برعاية وتربية الأبناء "كريمى النسب" داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويستلزم أن يكون الابن أو الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمى مناسب، وأن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة فى التعليم والصحة، وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، بالإضافة ألا يقل عمر الأم عن 45 سنة، وأن تكون الأم حاصلة على مؤهل علمى مناسب، وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 سنة.

وبالنسبة للأم التى لديها أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة" التمكين الاقتصادي"، فهى الأم التى قامت برعاية أسرتها وتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة، واستطاعت المساهمة فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.

ومن ضمن المعايير التى وضعتها وزارة التضامن، حيث اتسعت لعدد من المعايير التى تنطوى على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كافلة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسرى الجيد.