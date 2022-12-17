اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 38 ألف طن أرز لـ21 موقعا من المزارعين

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:41 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 38 ألف طن أرز لـ21 موقعا من المزارعين توريد أرز - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 38666 طن و673 كجم أرز بـ21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب  كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين،  أنه تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مزارعين

توريد الارز

تموين كفر الشيخ



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