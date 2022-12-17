محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه للاستماع لشكاواهم

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، استقبال المواطنين، لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصه الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها، حيث استقبل المحافظ كل مواطن على حده، واستمع لشكواه، ووعدهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال محافظ إن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وحلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى للوصول إلى جميع المواطنين، حيث يتم استقبال المواطنين يوميا بالديوان العام للمحافظة للإستماع إلى شكواهم ، بالاضافة الي استقبال الشكاوى ايضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة ، وقد أسفر اهتمامنا بشكاوى المواطنين وايجاد حلول فورية لها، وتلبية احتياجاتهم في نجاح المحافظة بأن تأتى في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الإستجابة لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

