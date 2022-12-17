محافظ سوهاج: الانتهاء من أعمال إنشاء إدارة جهينة التعليمية بتكلفة 5.7 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء إدارة جهينة التعليمية، وتسليمها إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تمهيدا لبدء العمل بها؛ لخدمة العملية التعليمية بمركز جهينة، وذلك بتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه.

ومن جانبه قال السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، أن المشروع يقع على مساحة 1500 متر مربع، وقد استغرق تنفيذه 11 شهرا، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من عدد 2 مبنى، حيث يتكون المبنى الأول من دور" أرضي + 2 علوي"، ويشمل صالة خدمة المواطنين، صالة الموظفين، الوكيل، الأمن، الإحصاء والتدريب والتخطيط والمتابعة، مصلية، التوجيه العام والفني، المحفوظات، الشئون الإدارية، التطوير التكنولوجى، دورات مياه، المكتبة، شئون العاملين، إدارة التدريب ، قاعة تدريب".

وأضاف "أبو عقيل" أن المبنى الثاني يتكون من "دور أرضي + 3 علوي"، ويشمل مخزن1، أوفيس، المكتب الفني، الاستعلامات، إدارة المشتريات، مخزن2، التوجيه المالي، سكرتارية وانتظار، المدير العام والاجتماعات، الشئون القانونية، الخزينة، الشئون المالية، التعليم المجتمعي، وحدة الجودة، الحسابات، قاعة متعددة الأغراض وفيديو كونفرنس والتدريب، التعليم الإعدادي والثانوي، رياض الأطفال والتربية الاجتماعية، الوسائل التعليمية والمعامل، التعليم الابتدائي، الأرشيف والحفظ ، قسم المباني والتعاون الإداري، التعليم الخاص والرسمي واللغات ورياض الأطفال، ودورات مياه".