محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن بالمتابعة اليومية للمشروعات القومية

الغربية عادل ضرة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة موقف المشروعات القومية والمحلية التي يتم إنشاؤها في كل مركز ومدينة، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز وتذليل كافة العقبات التي تحول دون نهو المشاريع في الوقت المحدد.

بدأ الاجتماع بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، مشددا على تكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مؤكدا على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وناقش محافظ الغربية خلال الاجتماع نسب تنفيذ المشروعات القومية والمحلية موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية للمشروعات حتى يتم نهوها طبقا للجدول الزمني المحدد، حيث استعرض رحمي عدد من المشروعات في مركز طنطا متمثلة في ( معهد الأورام بسبرباي ، مستشفى طنطا العام، مشروع رصف طريق ترعة المعامل، مشروع رصف الطريق المؤدي إلى سوق المواشي، مشروع محطة إنتاج البيض، مستشفى محلة مرحوم المركزي).

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات رصف شارع حافظ وهبة، كوبري المشاة، نظافة وصيانة محيط السيد البدوي في حي أول طنطا، إلى جانب مناقشة رصف شوارع الحياة، الوفاء، البيئة، المماليك، رصف كورنيش الغفران توسعة مزلقان الجميل، بوابة الطريق الزراعي مع كورنيش قحافة، نظافة وصيانة الكورنيش في حي ثان طنطا.

وفي ذات السياق ناقش المحافظ مشروع تطوير مصنع تدوير القمامة وإنشاء كورنيش محلة أبو علي في مركز المحلة الكبرى، كما ناقش أعمال رصف شارع البحر، إنشاء ورصف الكورنيش، تطوير وإخلاء ميدان المحطة في حي أول المحلة، إلى جانب مناقشة مشروعات رصف شارع البحر، إنشاء ورصف الكورنيش، تطوير وإخلاء ميدان المحطة، إنشاء المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج، وإنشاء كوبري المشاة في حي ثان المحلة.

وتابع محافظ الاجتماع بمناقشة تنفيذ مشروع إدخال خطوط الغاز في مدينة قطور وإنشاء السوق النموذجي ومستشفى السنطة العام، فضلا عن إنشاء الموقف النموذجي في بسيون، كما ناقش أعمال تطوير مدخل مدينة سمنود، ورصف كورنيش ترعة الساحل وطريق بهبيت الحجارة) .

واختتم الاجتماع بمناقشة أعمال رصف شارع الزربيني ، تطوير مدخل كفر الزيات، تطوير ميدان المحكمة، إلى جانب إنشاء السوق والموقف النموذجي، وإنشاء طريق ترعه النعناعية).