محافظ الغربية: حياة كريمة وفرت 10621 فرصة عمل لأبناء زفتى وتدريب 4919 مواطنا

الغربيـة - فريق المحافظات

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، اجتماعاً مع المكتب الفني، لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي لخدمة أبناء مركز زفتى.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف مشروعات التمكين الاقتصادي والتي يتم تنفيذها داخل 54 قرية و88 تابع بقرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، حيث يتم تنفيذ 943 مشروع، وتم الانتهاء من 521 مشروع جاري العمل في باقي المشروعات بنسبة إنجاز إجمالية 82 %.

كما استعرض المحافظ أنشطة التمكين الاقتصادي والتي يتم تنفيذها داخل قرى المبادرة، حيث نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 35 دورة لعدد 786 مستفيد، إلى جانب 50 ندوة لعدد 1346 مستفيد مع توفير 1573 مشروع بتكلفة 72,2 مليون جنيه وفرت 4413 فرصة عمل.

وفي ذات السياق ناقش رحمي جهود برنامج مشروعك في توفير الدعم المالي لعدد 634 مشروع بتكلفه 92,8 مليون جنيه وفرت 1582 فرصة عمل إلى جانب تنفيذ 4 ندوات لعدد 205 مستفيد، في حين وفرت مديرية التضامن الاجتماعي 79 فرصة عمل و75 احتياجات مشروع، توفير 400 فرصة عمل من خلال الملتقى الأول للتوظيف فضلاً إقامة وحدة إنتاجية لمنتجات عسل النحل بطاقة 1000 خلية.

واشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مديرية القوي العاملة في توفير 4147 فرصة عمل، وتدريب 89 سيدة بالوحدة المتنقلة للتدريب على حرفه الخياطة إلى جانب تنفيذ 92 ندوة توعيه لعدد 2372 مستفيد.

ووجه محافظ الغربية بالتوسع في تجهيز المشاغل الحرفية للتدريب على مهنة الخياطة بقري مركز زفتي، وذلك عقب النجاح الذي حققته المشاغل في قرى نهطاى، تفهنا العزب، فرسيس وميت المخلص، والتي استفاد منها 121 سيدة.