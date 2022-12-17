محافظ أسوان: تسليم 1290 طن أرز تموينى وحر لتلبية احتياجات المواطنين

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن إجمالى الكميات وصلت لـ1290 طن منها 865 طن أرز تموينى يتم تسليمه للمواطنين بالبطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو ، بجانب 425 طن أرز حر يتم بيعه بفروع الشركة المصرية المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بسعر 14.5 جنيه للكيلو ، وجارى بالتوازى شحن كميات إضافية.

وأشار إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ، وهو الذى يشهد متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حيث يتم تكثيف الحملات الرقابية ، وإتخاذ الإجراءات الحازمة مع المخالفين.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير التموين ومحافظ أسوان بتشديد الرقابة على الأسواق فقد قامت أجهزة المديرية على مدار 48 ساعة بتحرير 379 مخالفة منها 179 ضد مخابز بلدية ، و 150 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب تحرير 9 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر ، وكذا تحرير 6 محاضر لسلع منتهية الصلاحية ، و 3 محاضر لتجميع سكر تموينى بكمية 27 طن ، علاوة على تحرير 25 محضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، و 7 محاضر لتجميع مواد بترولية.