مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يوجّه قافلة دعوية إلى مدن ومراكز جنوب سيناء

كتب لؤى على

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، قافلة دعوية تجوب مدن ومراكز محافظة جنوب سيناء وتستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل، حيث تنفذ القافلة برنامجًا توعويًا شاملًا، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بأهمية التواصل المباشر لوعاظ وواعظات الأزهر مع الجمهور ودعم الجانب المعرفي لديهم خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم والقضايا الشرعية والأسرية التي تمسّهم بشكل مباشر.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن القافلة التي انطلقت فعالياتها اليوم تأتي في إطار استراتيجية الأزهر الشريف ورسالته في مواجهة التحديات والمشكلات المجتمعية من خلال نشر الوعي بالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بالقضايا الأسرية والمجتمعية التي تلامس واقع الناس ويحتاجون إلى معرفة ودراية كاملة بملابساتها حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات حياتية مناسبة تحقق الاستقرار الأسري بينهم جميعًا.

أضاف الأمين العام أن القوافل الدعوية تمثل أحد أهم الأنشطة التي يعتمد عليها مجمع البحوث الإسلامية في التواصل المباشر مع الناس وما لهذا النوع من التواصل من تأثيرات قوية في نفوس الجمهور المستهدف، حيث إنها تتيح إمكانية الحوار والنقاش المتبادل والفاعل بين وعاظ وواعظات الأزهر من جانب وبين الفئات المستهدفة من الجمهور من جانب آخر.

فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن القافلة تنفذ برنامجًا نوعيًا لا يقتصر على المساجد فقط في التواصل مع الناس وإنما يشتمل على لقاءات في: مراكز الشباب، وقصور الثقافة، والمدارس، والمعاهد، بالإضافة إلى المقاهي الثقافية ودور الرعاية الاجتماعية، ويناقش وعاظ وواعظات الأزهر من خلال هذه اللقاءات مجموعة من القضايا المهمة لتحقيق الغاية العظمى من أهداف هذه القوافل وهي المعرفة والوعي المجتمعي.