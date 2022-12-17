وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت على مدار أمس هجمات روسية على منطقة لوهانشكا في إقليم لوهانسك وتشيرفونوبوبيفكا وبيلوهوريفكا ونوفوميخايليفكا بمنطقة دونيتسك.

وأشار البيان إلى أن روسيا تواصل قصف وتدمير البنية التحتية المدنية على طول الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالمدفعية.. مؤكدا أن روسيا تقوم بإعادة انتشار وحدات معينة من جنودها وسحب بعض قواتها من بلدات كاخوفكا ونوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، أما في لوهانسك، تمارس روسيا ضغوطا على رواد الأعمال المحليين وتجبرهم على إعادة تسجيل شركاتهم وفقا للقوانين الروسية.