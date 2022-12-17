غيوم وسحب كثيفة.. تغيير مفاجئ في حالة الطقس بدمياط "صور"

تشهد محافظة دمياط الآن، تغير مفاجئ في حالة الطقس، وشهدت حالة من الغيوم ويحب كثيفة، إضافة إلي ارتفاع سرعة الرياح وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت استقرارا في حالة الطقس خلال الأيام الماضية، مع استمرار إعلان حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع أية متغيرات تطرأ نتيجة تغيير الطقس بدمياط.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات تطهير بالوعات مياة الأمطار، إضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة خاصة بالقري، فضلا عن انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة للتعامل مع أية متغيرات تطرأ.

واعلنت محافظ دمياط أيضا عقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام محافظة دمياط د، لمتابعة الموقف اولا بأول، مشيرة إلي ضرورة الابلاغ عن أية طوارئ تحدث نتيجة حالة الطقس للتعامل معها بشكل فورى.