اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 10:22 م
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غدا.. استكمال محاكمة 73 متهما بـ"خلية التجمع"

السبت، 17 ديسمبر 2022 10:12 م
غدا.. استكمال محاكمة 73 متهما بـ"خلية التجمع" المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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تواصل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الأحد، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية التجمع".
 
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

خليه التجمع

الجنايات

اخبار مصرية



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