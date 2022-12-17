اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس مستقر على مدن وقرى محافظة المنوفية وبرودة خفيفة فى الجو.. صور

السبت، 17 ديسمبر 2022 11:27 ص
طقس مستقر على مدن وقرى محافظة المنوفية وبرودة خفيفة فى الجو.. صور حالة الطقس فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد اليوم السبت معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، حالة من الطقس المستقر منذ بداية صباح اليوم، حيث تشهد المحافظة سماء صافية وشمس ساطعة على معظم أنحائها مع بروده خفيفة فى الجو، وتبلغ درجات الحرارة 25 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 13 درجة.
 
 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.
 
حالة الطقس فى المنوفية (2)
حالة الطقس فى المنوفية (2)

حالة الطقس فى المنوفية (3)
حالة الطقس فى المنوفية (3)

حالة الطقس فى المنوفية (1)
حالة الطقس فى المنوفية (1)
 
 
 
 
 

 


الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة