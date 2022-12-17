طقس بنى سويف اليوم.. استقرار فى الأحوال الجوية وسطوع لأشعة الشمس

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، منذ صباح اليوم حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تشهد المحافظة سطوع لأشعة الشمس مع استقرار الأحوال الجوية واختفاء السحب، وتصل درجة الحرارة الآن بمحافظة بنى سويف 24 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.