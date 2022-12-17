اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على أنحاء المحافظة والصغرى تسجل 15 درجة "صور"

السبت، 17 ديسمبر 2022 10:51 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على أنحاء المحافظة والصغرى تسجل 15 درجة "صور" طقس الإسكندرية اليوم
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع"، حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حيث شهدت المحافظة تحسنا فى درجات الحرارة، مع وجود شبورة فى ساعات الصباح، وبلغت درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية على المحافظة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت،  طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

طقس الإسكندرية اليوم (1)
طقس الإسكندرية اليوم (1)

طقس الإسكندرية اليوم (2)
طقس الإسكندرية اليوم (2)

طقس الإسكندرية اليوم (3)
طقس الإسكندرية اليوم (3)

طقس الإسكندرية اليوم (4)
طقس الإسكندرية اليوم (4)

طقس الإسكندرية اليوم (5)
طقس الإسكندرية اليوم (5)

طقس الإسكندرية اليوم (6)
طقس الإسكندرية اليوم (6)

 


الطقس فى الاسكندرية

طقس الاسكندرية

الطقس اليوم

امطار اسكندرية

الطقس فى الإسكندرية

الطقس الان

حالة الطقس

الطقس النهاردة

الطقس الآن

هطول أمطار

الطقس الامطار

طقس الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة