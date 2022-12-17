طفل تسبب في مصرع صديقه في الوراق: ما كنش قصدي اقتله

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف طالب متهم بالتسبب في مصرع صديقه، بإحدى قرى الوراق، أمام رجال المباحث، أنه لم يقصد قتله، وأشار إلى أنهما خلال اللهو، نشبت بينهما مشادة كلامية، فرماه بحجر، إلا أنه أصابه برأسه، وتسبب في وفاته.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم جثة الضحية إلى ذويه بعد انهاء الإجراءات الخاصة بدفنه، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى قرى الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن صديقه رماه بحجر خلال اللهو بصحبته، مما أسفر عن إصابته برأسه، ليلقى مصرعه.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.