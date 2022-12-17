ضبط عاطلين بحوزتهما 750 جراما من مخدر الشابو وسلاح نارى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين يقيمان بدائرة سوهاج وبحوزتهما 750 جرام من مخدر الأيس و2 هاتف محمول ودراجة بخارية و فرد خرطوش و3 طلقات ومبلغ مالى ودراجة بخارية بدائرة قسم أول سوهاج.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطلين يقيمان بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول بالإتجار في مخدر الشابو متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج بجمعها، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى العقيد أسامه طنطاوى مفتش القسم والمقدم إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج عن قيام م . ص . أ . أ وم . ا . ع . م ويقمان بدائرة القسم بجلب كمية من مخدر الأيس متخذين من دائرة قسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب استصدار إذن النيابة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما وبحوزتهما 750 جرام من مخدر الأيس ومبلغ مالى 1400 جنيه و2 هاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومطواه وسلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش و3 طلقات وذلك أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامى بدائرة قسم أول سوهاج.

وبمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه عملية الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية للتنقل والسلاح النارى بقصد الدفاع تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.