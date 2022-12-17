ضبط عاطلين بحوزتهما شابو وأسلحة بيضاء بمركز سوهاج

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطلين بناحية قرية ونينه الغربية دائرة مركز سوهاج بالإتجار في مخدر الشابو متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج بجمعها، بالاشتراك مع العقيد العقيد طارق أبوسديره مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج عن قيام ع . ع . ا . م عاطل ويقيم بناحية المحامدة القبلية وم . غ . م . ا عاطل ويقيم بناحية ونينه الغربية بجلب كمية من مخدر الشابو وترويجها بدائرة المركز.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما وبحوزتهما 150 جرام من مخدر الشابو ومبلغ مالى 1600 جنيه و2 هاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية وميزان حساس و2 مطواه وذلك أثناء تواجدهما بمدخل قرية الروافع.

وبمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه عملية الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية للتنقل تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.