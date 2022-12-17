صيادو البحر المتوسط: توقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" اليوم السبت تأثر حركة الصيد بالبحر الأبيض المتوسط ما أدى إلى عزوف صيادى الفلايك عدم مغادرة الشاطئ لمزاولة نشاط الصيد نظراً لارتفاع الأمواج، تزامناً مع عدم استقرار حالة الطقس والأجواء المتقلبة فضلاً عن سرعة الرياح وحالة المد والجزر.

وقال أحد الصيادين"اليوم السابع" عدم مغادرتنا شاطئ المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف و إلى حالت بيننا وبين نزول البحر حفاظاً على سلامة طاقم البحارة من المخاطر التى قد يتعرضون لها أثناء الصيد.

واضاف أن الأسبوع القادم سوف يشهد المتوسط انخفاض شديد فى دراجات الحرارة مع سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة على مدار 3 أيام على أن يتم استئناف الصيد واستعدادا لموسم "الغطيان" و"السبيا".