"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ124 ألف منتفعة

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الاسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 124 ألفا و770 منتفعة، منها 15 ألفا و544 جدد و109 آلاف و226 مترددا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الآسرة، أنه تم تنفيذ 122 ألفا و881 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 66309 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لـ 19070 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لـ 1695 سيدة بعد الوضع، كما تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 23612 ندوة عن فيروس كورونا و 23612 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و 19472 ندوة عن الأمراض المزمنة و الفحص الذاتي للثدي.