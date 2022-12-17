اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 07:00 ص
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شروط ترخيص كوافير رجالى أو حريمى.. تطهير أيدى العمال قبل وبعد كل "زبون"

السبت، 17 ديسمبر 2022 07:00 ص
شروط ترخيص كوافير رجالى أو حريمى.. تطهير أيدى العمال قبل وبعد كل "زبون" كوافير - صورة أرشيفية
كتب: على عبد الرحمن

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ينظم قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 والذى بدأ العمل به رسميًا يوم الأحد 11 ديسمبر الجارى، عمل المحال العامة والأنشطة التجارية وكل ما يعتبر محل يقدم خدمة للمواطنين، ومن بين هذه الأنشطة محل تصفيف الشعر للرجال أو النساء(مركز تجميل رجالي أو نسائي أو كلاهما).

 

وينشر "اليوم السابع" الاشتراطات الخاصة بمحل تصفيف الشعر للرجال أو النساء (مركز تجميل رجالي أو نسائي أو كلاهما)، كما يلى:
 

1- تخصص للسيدات أماكن منفصلة عن الرجال إذا كان المترددين على المحل من الجنسين.

2- تخصص لعمليات تهذيب الأظافر وإزالة الشعر أماكن منفصلة ويجوز الفصل بستائر.

3- تطهير أيدي العمال والعاملات قبل وبعد كل عملية مباشرة، ومراعاة نظافة أجسامهم وملابسهم.

4- يخضع عمال وعاملات المحل للرقابة الصحية طبقا لاشتراطات وزارة الصحة.

5- مع الالتزام بتوافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط

 

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، في تصريحات سابقة، أن فلسفة قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.


قانون المحال العامة الجديد

قانون المحال العامة

شروط ترخيص محل

اليوم السابع بلس



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