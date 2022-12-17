اليوم السابع
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زيلينسكى يشكك فى جدوى المفاوضات مع موسكو

السبت، 17 ديسمبر 2022 04:00 ص
زيلينسكى يشكك فى جدوى المفاوضات مع موسكو الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
وكالات

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كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن تلقيه دعوات متفرقة للمفاوضات مع موسكو، مشككا في جدوى المباحثات المحتملة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية: "لا أعتبر الحوار بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفيدا ولا أعتقد أنه سيفضي لأي نتائج".

وكان ماكرون قد توقّع في وقت سابق مناقشة ضمان سلامة المواقع النووية في أوكرانيا، داعيا أوروبا للإصغاء للرئيس فلاديمير بوتين حول اقتراب الناتو من الحدود الروسية.


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