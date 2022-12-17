رفع آثار حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرمال وسيارة إطفاء بصحرواي الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أعلن حي العامرية أول غرب بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، الانتهاء من أعمال رفع آثار حادث التصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى مدخل منطقة عبد القادر والذي نتج عنه تصادم سيارة نقل تريلا محمله بالرمال وسيارة إطفاء، دون حدوث إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي بدوران عبد القادر غربي الإسكندرية نطاق حي العامرية.

وعلي الفور انتقل ضباط القسم والمرور ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بحي العامرية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل محملة بالرمال بسيارة إطفاء ما أدى إلى انقلابها بالطريق المشار إليه، وتسبب في اشتعال النيران في السيارتين دون حدوث إصابات.

ومن جانبه، قال اللواء أشرف بدران، رئيس حي العامرية أول، إنه جرى إطفاء النيران ورفع السيارتين والرمال وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى بطريق الإسكندرية الصحراوي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.



رفع آثار حادث تصادم سيارة نقل (2)



رفع آثار حادث تصادم سيارة نقل (3)



رفع آثار حادث تصادم سيارة نقل (1)





