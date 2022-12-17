وقال السوداني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الهندسى العربى الذى تستضيفه بغداد - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "الحكومة تعمل على توفيرِ كلِّ ما يحققُ الاستثمارَ الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية عبر إصلاحاتٍ اقتصادية تركز على تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الخبرات والكفاءات، وتنويع مصادر الدخل لا يمكن أن يتحققَ دونَ شراكة واضحة وجادة مع القطاع الخاص".

ورحب السودانى بانعقاد المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بدورته الثامنة والسبعين في رحاب مدينة بغداد، ومباركة الحكومة لأعمال المؤتمر المنعقد تحت عنوان "المجتمع المعلوماتى والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي" الذي دعت له نقابة المهندسين العراقية واتحاد المهندسين العرب .

وأضاف "لقد أسهمت العلوم الهندسية فى تطور المجتمعات بشكل لافت ومذهل، وقدمت الحياة بشكل أفضل وأيسر وأكثر تنظيماً، وشاركت في تحسين أوجه الخدمات".