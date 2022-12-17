رئيس الوزراء يصل مصنع المحركات بالهيئة العربية لافتتاح مركز التصنيع الرقمى

كتبت هند مختار

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للمركز يرافقه عدد من المسئولين.