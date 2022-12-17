الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يصل مصنع المحركات بالهيئة العربية لافتتاح مركز التصنيع الرقمى السبت، 17 ديسمبر 2022 11:26 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع. وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للمركز يرافقه عدد من المسئولين. العربية للتصنيع مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الموضوعات المتعلقة اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح مركز التصنيع الرقمى بالهيئة العربية للتصنيع السبت، 17 ديسمبر 2022 10:25 ص بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى الجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:30 م الحكومة تنفى رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعى الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:33 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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