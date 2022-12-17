رئيس الهيئة العربية: مركز التصنيع الرقمى مزود بأحدث المعايير التكنولوجية

كتبت هند مختار

قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مركز التصنيع الرقمي مزود بأحدث المعايير التكنولوجية لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمشروعات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح أن ذلك يأتي تتفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات، موضحا أنه تم الانتاج التجريبي للطلمبات المنشطرة، الاعتماد على المنتجات المصرية الصنع فى المشروعات القومية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للمركز يرافقه عدد من المسئولين.