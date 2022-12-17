رئيس إيطاليا يستبعد سفيرى روسيا وبيلاروس من حفل عيد الميلاد

وكالات

استبعد الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا سفيرى روسيا وبيلاروس من قائمة المدعوين إلى لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وفق ما أفاد مكتبه لوكالة "فرانس برس".



وعادة ما تتم دعوة السفراء الأجانب لدى روما إلى قصر كيرينالى الرئاسى في منتصف ديسمبر للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.



وسبق أن تجاهلت الرئاسة الإيطالية في يونيو الماضي، دعوة السفيرين إلى حفل موسيقي نُظم في قصر كيرينالي للاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية.



وتدعم إيطاليا العضو المؤسس في حلف شمال الأطلسي أوكرانيا منذ بدء الحرب أواخر فبراير، حيث قامت بمدها بالأسلحة وفرضت عقوبات صارمة ضد روسيا.