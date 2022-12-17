وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أكد أن جميع مكاتب ومراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين فى تمام الساعة الثامنة صباحا دون تسجيل أى تأخير أو مشكلات لوجستية أو بشرية.

وقال بوعسكر إن عملية التصويت تسير بكل سلاسة داخل أكثر من 4500 مكتب اقتراع و11 الف مركز اقتراع، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أى مشكلات لوجستية أو بشرية .