ذكرى ميلاد الشيخ محمود على البنا.. اعرف لماذا هدد رئيس مجلس الشعب بـ"عدية يس"

كتب: على عبد الرحمن

تمر اليوم السبت 17 ديسمبر ذكرى ميلاد الشيخ محمود على البنا، أحد كبار قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وأحد المشاركين في تأسيس نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم في مصر، حيث تم اختياره نائبا للنقيب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وقت تأسيسها عام 1984.

"اليوم السابع" يقدم فى السطور التالية عدد من المعلومات عن الشيخ محمود على البنا فى ذكرى ميلادهـ كما يلى:

ولد الشيخ محمود على البنا في 17 ديسمبر 1926 بقرية شبرا باص مركز شبين الكوم بالمنوفية.

ألحقه والده الحاج على البنا بكُتّاب القرية وفاءً لنذر قطعه على نفسه فحفظ القرآن الكريم وهو فى العاشرة من عمره، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدى.

في 17 ديسمبر عام 1947 التحق الشيخ محمود على البنا بالإذاعة المصرية، وكانت أول تلاوة من سورة هود.

عُين قارئاً لجمعية الشبان المسلمين، ثم قارئاً لمسجد عين الحياة ثم مسجد الإمام الرفاعى فى الخمسينيات، ثم انتقل الشيخ محمود على البنا قارئًا بالجامع الأحمدى فى طنطا عام 1959، وفى عام 1980 عين الشيخ محمود على البنا قارئًا بمسجد الإمام الحسين حتى وفاته.

فى عام 1967 طلب منه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تسجيل المصحف المرتل للإذاعة وبالفعل سجله في نفس العام.

زار الشيخ محمود على البنا العديد من دول العالم، وقرأ القرآن فى الحرمين الشريفين والمسجد الأموى.

كان الشيخ محمود على البنا أحد المنادين بقوة لإنشاء نقابة للقراء وبالفعل كان من مؤسسى النقابة وعين نائباً للنقيب عند إنشائها عام 1984، ومن بين النوادر حول تأسيس النقابة أنه ذهب والشيخ أحمد الرزيقى لرئيس مجلس الشعب وقتها وهدده بجمع المشايخ وقراءة عدية يس لو لم يطرح قانون النقابة للمناقشة في المجلس.

توفى الشيخ محمود على البنا فى 20 يوليو 1985م، ودفن فى ضريحه الملحق فى مسجده بقريته شبرا باص.