اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دفعة قوية للصناعة الوطنية.. رسائل رئيس الوزراء بافتتاح مركز التصنيع الرقمى

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:46 م
دفعة قوية للصناعة الوطنية.. رسائل رئيس الوزراء بافتتاح مركز التصنيع الرقمى رسائل رئيس الوزراء على هامش افتتاح مركز التصنيع الرقمى

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خلال افتتاحه مركز التصنيع الرقمي بالهيئة العربية للتصنيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم اعتماد 8 رخص ذهبية وسيتم بصورة أسبوعية العرض على مجلس الوزراء لدعم الصناعة المصرية، موضحا أن الأزمة العالمية تعلمنا ضرورة الاعتماد شبه الكامل على صناعتنا ومعداتنا.
 
رسائل رئيس الوزراء على هامش افتتاح مركز التصنيع الرقمى
رسائل رئيس الوزراء على هامش افتتاح مركز التصنيع الرقمى
 
وأوضح أن المركز يهدف لتعميق التصنيع المحلي ويحتوى على أحدث الماكينات ومنها موضوع مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم فى مشروعات الصرف الصحى.
 
وتابع أن احتياجاتنا من 2500 إلي 3000 طلمبة سنويا، موضحا إنه بعد هذا المصنع سيكون هناك مكون محلي .
 
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع. 
 
وشاهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، فيلمًا تسجيليا عن مراحل إنشاء مركز التصنيع الرقمي.
 
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات.
 

رئيس الوزراء

مركز التصنيع الرقمى

الصناعة المصرية

الهيئة العربية للتصنيع

اليوم السابع بلس



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