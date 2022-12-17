دراسة تكشف عن كيفية تأثير العنصرية على الدماغ والجسم

كتبت فاطمة ياسر

العنصرية ليس لها عواقب نفسية اجتماعية فقط، بل لها عواقب بيولوجية أيضًا، ولقد ثبت أن التمييز يساهم في الاضطرابات النفسية والجسدية بما في ذلك السمنة والاكتئاب والإدمان، لكن المسارات البيولوجية من تجربة اجتماعية إلى آثارها على الجسم لا تزال غير معروفة.

وتبحث دراسة جديدة في دور نظام ميكروبيوم الدماغ والأمعاء في القضايا الصحية المتعلقة بالتمييز، ونشرت هذه الدراسة في Biological Psychiatry.



وأشارت الأبحاث السابقة حول التمييز والعنصرية إلى محور ما تحت المهاد الغدة النخامية والغدة الكظرية، الذي ينظم الإجهاد ولكن المؤلفين أرادوا توسيع نطاقهم، وجدت الدراسات الحديثة عن أن العنصرية تستجيب بشكل كبير للتجارب المجهدة، ويرتبط عدم تنظيم بالالتهاب والمشكلات الصحية طويلة المدى الناتجة عن إشارات الخلايا المناعية والعصبية والهرمونية التي تربط تجاربنا بصحتنا.

وتختبر الدراسة الجديدة التي قادها Tien S. Dong ،MD ،Ph.D، وGilbert C بين ميكروبيوم الدماغ والأمعاء كما يتوسطه الالتهاب.

واعترافًا بأن الأبحاث السابقة التي استكشفت التمييز والمرض قارنت في الغالب الأفراد السود والبيض ، قام المؤلفون بالتحقيق في مجموعات عرقية وإثنية متعددة، وتضمنت الدراسة 154 شخصًا في مجتمع لوس أنجلوس أبلغوا بأنفسهم عن عرقهم أو عرقهم كأمريكيين آسيويين أو أسود أو إسباني أو أبيض، وأكمل المشاركون استبيانات لتقييم تجارب التمييز.

وأبلغ المشاركون من جميع الخلفيات الإثنية والعرقية عن تعرضهم للتمييز، على الرغم من أنهم ذكروا مجموعة متنوعة من الأسباب للتمييز، تتراوح من العرق إلى الجنس إلى العمر، وارتبطت هذه الأسباب المختلفة بتغييرات مختلفة في نظام العنصرية عبر المجموعات العرقية والإثنية المختلفة.

وجمع الباحثون بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لتقييم العلاقة بين التمييز وترابط الدماغ، كما قاموا بجمع عينات الدم لقياس علامات الالتهاب وعينات البراز لتقييم السكان الميكروبيين ومستقلباته، و تم استخدام هذه المقاييس معًا لتقييم تعديلات المتعلقة بالتمييز والمتغيرات النفسية ، مع التحكم في الجنس والعمر ومؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائي.

وأوضح الدكتور دونغ أن "بحثنا يشير إلى أن التمييز بالنسبة للأفراد ذوي الأصول الأسبانية والسود يؤدي إلى تغيرات تشمل زيادة الالتهاب الجهازي، بالنسبة للأفراد الآسيويين، تشير الأنماط إلى الاستجابات المحتملة للتمييز تشمل التجسيد، أو إنتاج أعراض طبية متعددة بدون سبب معروف واضح، وكان التمييز بين الأفراد البيض مرتبطًا بالقلق وليس الالتهاب، ولكن بنفس الأهمية ، بالنسبة إلى في جميع الأجناس ، كان للتمييز أيضًا زيادة في الإثارة العاطفية والمناطق الحوفية في الدماغ ، والتي ترتبط باستجابة الإجهاد للقتال أو الهروب، وكما رأينا ارتفاعات في الميكروبات المؤيدة للالتهابات مثل بريفوتيلا كوبري.

قال جون كريستال رئيس تحرير الطب النفسي البيولوجي "هذه الدراسة الجديدة تلقي الضوء على التأثير الواسع للتعرض للعنصرية على العواطف ، ونشاط الدماغ ، وعلامات الالتهاب في الدم ، وتكوين ميكروبيوم الأمعاء.

وفوجئت عندما علمت أن التعرض للعنصرية يؤثر على شعورنا وكيف نتعامل مع هذا التعرض وضغوط الحياة الأخرى، ومع ذلك، تذهب هذه الدراسة إلى أبعد من ذلك لتسليط الضوء على أنماط استجابة الدماغ للعنصرية والعوامل الأخرى التي تؤثر على الصحة البدنية ، بما في ذلك أنواع البكتيريا النمو في القناة الهضمية ومستويات الالتهاب في الجسم، وهذه عوامل تؤثر على العديد من العمليات المرضية في الجسم.

ويشير العمل إلى أن التمييز ينتج تأثيرات خاصة بالمجموعة على مسارات بيولوجية معينة ما يوفر خطوة أولى نحو فهم كيف تصبح أوجه عدم المساواة الاجتماعية تجارب لكامل الجسم.