اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 03:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خليك واعى.. لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:48 م
خليك واعى.. لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة (إنفوجراف)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد تردد أنباء بشأن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات إلا أن  هيئة الدواء المصرية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات.

وشددت هيئة الدواء على أن جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والتي يتم تداولها في الأسواق، آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ومطابقة لكافة معايير ومتطلبات التصنيع وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة.

وأشارت إلى حرص الهيئة على تكثيف متابعة الأسواق لسرعة ضبط أي تشغيلات مغشوشة وتحريزها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دوري على مختلف الصيدليات بكافة محافظات الجمهورية، وسحب عينات عشوائية من الأدوية، وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها.

خليك واعى

 

 


هيئة الدواء

شائعة الادوية المغشوشة

خليك واعى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة