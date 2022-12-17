حياة كريمة بأسوان.. مشروعات حيوية وخدمية لتحقيق أحلام أهالى الرمادى

أسوان- صلاح المسن

تطوير شامل للبنية التحتية، وتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية اقترب إتمامها، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لخدمة نحو 41,6 ألف نسمة، موزعين على 3 قرى أم، و27 تابع بالرمادي قبلي بمركز ادفو بمحافظة أسوان.

تشمل المشروعات، تطوير مدارس ومستشفيات علاوة علي قرب تسليم مشروعات خدمية ومشروعات تحسين جودة مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وقرية الرمادي من القرى المدرجة بمبادرة تطوير الريف المصري، وفي مقدمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الرمادي قبلى بمركز إدفو ، مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية وتوابعها بنسبة تنفيذ 60 %، للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

كذلك تم تنفيذ مشروع صيانة ورفع كفاءة مدرسة الزنيقة الإبتدائية ، ومشروع توسعات مدرسة الرمادى قبلى الثانوية الصناعية بنسبة 100% لكل منهما، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 98% .

ومجمع الخدمات الحكومية بالرمادي، يأتي ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان، حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن .

ومن المشروعات الجارية بالرمادي قبلي بادفو أعمال رفع كفاءة مركز شباب أبوسعد بنسبة 90% ، وأيضاً مشروع إنشاء وحدة إسعاف الغوالية بنسبة 85% ، وكذلك مشروع تطوير مركز شباب قرية الحمام بنسبة 75 % .

ومن المشروعات الحيوية بقروي الرمادي، مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 70 % .،و مجمع الخدمات الزراعية يأتي ضمن 31 مجمع ، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة .

ومن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقروي الرمادي قبلي مشروع إنشاء المجمع الحرفى الصناعى بنسبة 65 % الذي يساهم في توفير فرص عمل للشباب.

فضلاً عن مشروعات إنشاء وحدة الشئون الإجتماعية بقريةالحمام ،وأيضاً من المشروعات الجارية ضمن مشروعات حياة كريمة بقروي الرمادي الحضانة النموذجية بالعقابية .

كذلك تشهد قرية الرمادي، مشروع تطوير مركز شباب الرمادى قبلى بنسبة 45 % لكل مشروع .

و تم التشديد على الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير حيث يتم تغيير وإستبدال المقاوليين المنفذين لبعض المشروعات فى حالة رصد أى تباطئ فى التنفيذ ، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن قري أسوان ،تشهد عمل يومي متواصل لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن، وتمتد مشروعات "حياة كريمة"لكل القطاعات.

وجاري الإنتهاء من العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية بكل قري ونجوع أسوان ودخولها الخدمة.

من ناحية أخري ، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري. بمراكز محافظةاسوان .

كما شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة ، مع الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ،مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها،موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها ، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

كما تشمل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع، بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلىتنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



حياة كريمة (1)



حياة كريمة (2)



حياة كريمة (3)



حياة كريمة بأسوان (1)



حياة كريمة بأسوان (2)