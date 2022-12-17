حملة لإزالة الإشغالات وعودة الانضباط بقطاع جنوب فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة موسعة لإزالة الإشغالات بقطاع جنوب لضبط الشوارع بالمدينة، وذلك بحضور صديق رزق متابعة الديوان العام، أحمد السجان قسم الإشغالات .

وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع كافة الإشغالات والمخالفات ومصادرة المضبوطات، كما تم رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام، وذلك بنطاق قطاع جنوب، وتم إزالة المعوقات والإشغالات ومصادرة المضبوطات بالشوارع الرئيسية لتحقيق الانضباط، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين .

يأتى ذلك يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لتحقيق الانضباط فى الشارع والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والأرصفة التى تتسبب فى أزمات مرورية مع التعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين .