حسن الخاتمة.. أهالى البحيرة يشيعون جنازة مسن بعد وفاته أثناء صلاة الجمعة

وخيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية امليط التابعة لمركز إيتاي البارود، وأكد عدد من أهالى القرية أن الشيخ السايس سقط مغشياً عليه أثناء صلاة الجمعة وتم نقله على الفور الى مستشفى إيتاي البارود، إلا أنه فارق الحياة إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأضاف الأهالى أن الشيخ عبد الحليم السايس، كان دمث الخلق ومن أصدق الناس ورعا وتقوى ووفاته فى هذه الحالة تعبر عن حسن خاتمته خاصة أنه كان يتمنى دائما أن يتوفاه الله وهو يصلى أو يقرأ القرآن .

وأوضح الأهالى ان المتوفى كان مواظبا على الصلاة فى أوقاتها داخل المسجد، رغم كبر سنه وحالته الصحية وكان محبوبا للغاية ويتمتع بالسيرة الطيبة بين أهالى القرية ودائما ما كان يتدخل لحل المشاكل واصلاح ذات البين تطوعا لوجه الله تعالى.

وفى هذا السياق تحولت منصات التواصل الاجتماعى والصفحات الاليكترونية بالبحيرة الى دفتر عزاء تقديرا وعرفانا لهذا الشيخ التقى الذى نعاه محبوه معددين صفاته الحميدة وتطوعه المستمر لخدمة أهالى قريته.

أهالى البحيرة يشيعون جنازة مسن بعد وفاته أثناء صلاة الجمعة (1)



أهالى البحيرة يشيعون جنازة مسن بعد وفاته أثناء صلاة الجمعة (2)



أهالى البحيرة يشيعون جنازة مسن بعد وفاته أثناء صلاة الجمعة (3)



أهالى البحيرة يشيعون جنازة مسن بعد وفاته أثناء صلاة الجمعة (4)



أهالى البحيرة يشيعون جنازة مسن بعد وفاته أثناء صلاة الجمعة (5)



أهالى البحيرة يشيعون جنازة مسن بعد وفاته أثناء صلاة الجمعة (6)



أهالى البحيرة يشيعون جنازة مسن بعد وفاته أثناء صلاة الجمعة (7)