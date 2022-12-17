حبس رئيس مدينة سابق وزوجته وآخرين لنزاع على وحدة سكنية بكفر الشيخ

أصدرت محكمة جنح بندر كفر الشيخ برئاسة المستشار محمود السمدوني، رئيس الدائرة، حكمها ضد" ش. م. م"، رئيس مدينة سابق، وزوجته" هـ. ط. ع"، محبوسين، بالحبس 6 شهور وذلك على خلفية اتهامهم، بمحاولة السطو على أملاك في برج المحاسبين، على غير الحقيقة، وعمل وإحداث بلطجة بالمكان المشار إليه، وذلك في أحداث القضية رقم 1088 لسنة 2022.

كما حكمت محكمة جنح بندر كفر الشيخ ، على كل من" أ. م. ق. ي"، و"م. س. س. ط،" وشقيقه سامي، و"وأ. م. ا" بالحبس لمدة عام، حيث من المشهور عنهم ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، كانوا قد قاموا في هذه الواقعة بغرض اقتحام وحدة سكنية محل النزاع وإرهاب القاطنين بالعقار، وفرض السيطرة، واستعراض القوة، حيث توجهوا للعقار، محل الواقعة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وقاموا بإشهارها في مواجهة المجني عليهم من قاطني العقار، وإحداث تلفيات بباب الشقة محل النزاع، وكذا باب العقار الأمر الذي آثار حفيظة قاطني المنطقة نظرًا لما ارتكبه واقعة البلطجة وفرض السيطرة واستعراض القوة، وبث الرعب في نفوس المواطنين الأبرياء.

ليجري نظر هذه القضية وتصدر المحكمة حكمها السابق تجاه المتهمين في هذه القضية، لمحاولتهم السطو على أملاك في برج المحاسبين، على غير الحقيقة، وعمل وإحداث بلطجة بالمكان المشار إليه.

واستمعت المحكمة في جلستها الماضية، إلى دفاع المدعى بالحق المدني، ووكيل المجني عليهم من أصحاب العقار الذي شهد الواقعة، وكذلك دفاع المتهمين بهذه القضية، وتبين من تحريات قسم أول شرطة كفر الشيخ، أن المتهمين قاموا ببث الرعب في نفوس المواطنين الأبرياء، وكذا لم تتوصل تحريات المباحث السرية إلى واقعة قيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية أثناء الواقعة من عدمه.