اليوم السابع
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حبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام ضبط بحوزته كمية من الحشيش فى الصف

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:14 م
حبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام ضبط بحوزته كمية من الحشيش فى الصف حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة الصف.
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وضبط بحوزته 90 طربة حشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول. 
 
بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق. 
 
 

المواد المخدرة

أمن الجيزة

مخدر الحشيش

النيابة العامة



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