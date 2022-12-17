جامعة القاهرة: نشر ثقافة التميز وتدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمود السعيد حول جهود لجنة تنفيذ السياسات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتضمن التقرير أفضل 10 ممارسات فى إطار الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تأتى استكمالاً للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات المهمة التى ساهمت فى تحقيق فعال للمراجعة الداخلية والشفافية المطلقة والرقابة الذاتية والحوكمة.

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة نجحت فى تطبيق الحوكمة كأحد المفاهيم الأساسية التى قامت عليها رؤية التطوير والمراجعة الداخلية والرقابة الذاتية، بالاضافة إلى أن الجامعة من أول الجامعات الحكومية فى التحول نحو عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني، فى إطار تحول الجامعة إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، فضلا عن التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والدعم العلمى والفنى المتبادل.

وأكد التقرير أن جامعة القاهرة، حققت 9 أهداف أساسية من تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد ومن بينها تطوير الجهاز الإدارى بالجامعة، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الحوكمة والرقابة الذاتية، فضلًا عن تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد والجريمة.

وأضاف التقرير أن الجامعة اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات خلال الفترة الماضية من بينها الإنتهاء من إعداد وتفعيل لائحة الدراسات العليا للدبلوم والماجستير الأكاديمى فى الحوكمة بين جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عقد الدورات التدريبية، والمحاضرات الخاصة بالحوكمة والموجهة لكل منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

وأوضح التقرير أنه تم إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمى فى إطار التحول إلى جامعة ذكية، ونجاح فريق العمل فى تطوير لوحة قيادة مركزية للجامعة هى الأولى من نوعها، ولأول مرة تمتلك جامعة القاهرة قاعدة بيانات موحدة للطلاب على مستوى جميع الكليات، وربط لوحة القيادة المركزية أكثر من سبعة أنظمة خدمات مختلفة مثل نظام التحصيل الإليكتروني، ونظام تسكين المدن، ونظام المعلومات الإدارية للطالب وغيرها، مما يتيح لصانع القرار اتخاذ قرارات فاعلة مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تنفيذ الحوكمة فى كافة القطاعات بالجامعة، تم تنفيذ كافة المعاملات اليكترونيا للمصروفات والخدمات، وتوجه المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص نحو العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية المحدثة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وبعد النجاح فى ذلك تم النجاح فى التحول إلى جامعة من الجيل الرابع، خاصة فيما يتعلق بالبعد البيئى والأنشطة التدريبية وإصدار الشهادات والاستشارات الاستراتيجية، والتوسع فى العمل المجتمعي، والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمعية ذات التوجهات الوطنية، إلى جانب نشر ثقافة التميز وتنمية قدرات منسقى ملفات جائزة مصر للتميز الحكومى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، مما أدى إلى حصول كليات الجامعة على أكبر عدد من جوائز التميز الحكومي، والاعتماد الدولى لعدد كبير من كلياتها وبرامجها، والتقدم الكبير فى التصنيفات الدولية.

وأعلنت اللجنة فى تقريرها، تدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، واستمرار الجامعة فى استيفاء معايير الجودة الشاملة التى تركز على التطوير والتحسين المستمر للأداء، وزيادة الإنتاجية، وتقديم أفضل الخدمات والممارسات لعملاء الجامعة وشركائها، وتطبيق الفكر الاستراتيجى فى تحقيق أهداف الجامعة.