جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمسنين

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت كليات التربية الرياضية بنين والتمريض والتربية النوعية بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية باليوم العالمى للمسنين وبحضور الدكتور محمد عبدالحميد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين والدكتور نفرتيتي حسن، عميد كلية التمريض وإشراف االدكتور مهاب عبدالرزاق أحمد، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما حضر الدكتور وفاء العروسي، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع كلية التربية النوعية ووزارة التضامن الإجتماعي والدكتوره ماجده جلاله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وعدد كبير من نشطاء العمل التطوعي بالإسكندرية.

وبدأ الإحتفال بعدد من المحاضرات التوعوية برعاية المسنين بقاعة المؤتمرات حاضر بها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية الرياضية والتمريض، ثم تلى ذلك نشاط رياضي وترويحي للمشاركين تخلله كشف طبي وتقديم عدد من النصائح لحياه سليمة ورياضية ثم بدأت فعاليات الحفل الفني الذي قدمه فريق كورال كلية التربية النوعية ولزيادة البهجة وتوفير المكان المبهج تم إقامة الحفل علي حمام السباحة بالكلية وعبر جميع المشاركين من مسنين ومتطوعين عن سعادتهم البالغه بالاحتفال.