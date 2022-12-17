جامعة أسوان تناقش رسالة ماجستير حول النباتات الطبية والعطرية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

ناقشت جامعة أسوان، رسالة ماجستير بعنوان "دراسات مقارنة على بعض زيوت النباتات الطبية والعطرية" للباحث عبد الرحيم ناصر رضوان خليل، والتي تهدف تسليط الضوء على أهمية الزيوت الطبية والعطرية في استخدامها كمواد مضادة للأكسدة الطبيعية.

وأشار الباحث عبدالرحيم ، خلال دراسته إلى أن هذا البحث يهتم بمعرفة أهمية الزيوت الطبية والعطرية كمواد طبيعية مضادة للأكسدة ودورها الهام اذا ما تم استخدامها كمضادات اكسدة طبيعية للمواد الغذائية المصنعة وخصوصا الزيوت التي تستهلك بصورة مستمرة مثل زيت عباد الشمس .

وأظهر البحث، أن استخدام الزيوت الطبية والعطرية كمواد مضادة للأكسدة طبيعية أظهر نتائج ممتازة مقارنة بمضادات الاكسدة الصناعية من حيث ثبات الزيت ضد الأكسدة التي تنتج من تعرض زيوت الطعام إلى درجات حرارة مرتفعة اثناء عمليات القلي او الطبخ المختلفة.

وأوضح البحث، أن استخدام مضادات الاكسدة الصناعية بكميات كبيره لفترات زمنية طويلة قد يؤدى تراكمها في جسم الانسان إلى الإصابة بعدة أمراض خطيره من أبرزها مرض السرطان ، لذلك كان من المهم تسليط الضوء على مضادات الأكسدة الطبيعية والمتمثلة في الزيوت الطبية والعطرية ، ولقد تم اختيار نباتات طبية وعطرية لاستخلاص الزيوت الطبية والعطرية منها من محيط محافظة اسوان حيث يتم زراعتها وتتوفر بسهوله في محافظة أسوان وكانت هذه النباتات هي : نبات الريحان ، نبات الروز ماري ، نبات الكراوية ونبات حشيشة الليمون والتي اظهرت نتائج جيده كمضادات أكسدة طبيعية.

ومنحت اللجنة المشرفة على الدراسة البحثية، درجة الماجستير للباحث عبدالرحيم ناصر رضوان خليل ، بتقدير امتياز.

وتضمنت لجنة الإشراف، الاستاذ الدكتور محمد رشوان عبدالعال رشوان، أستاذ علوم وتكنولوجيا الاغذية المتفرغ بكلية الزراعة جامعة أسيوط، والاستاذ الدكتور محمد نجاتي الغزالي، أستاذ التغذية وعلوم الأغذية المتفرغ بكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان ، والأستاذ الدكتور رضا عبدالموجود جمعة حسانين، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية المساعد بكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان.

فيما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من: الاستاذ الدكتور محمد رشوان عبدالعال رشوان، أستاذ علوم وتكنولوجيا الاغذية المتفرغ بكلية الزراعة جامعة أسيوط، مشرفا ومناقشا، والاستاذ الدكتور محمد نجاتي الغزالي، أستاذ التغذية وعلوم الأغذية المتفرغ بكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان ، مناقشاً ورئيساً، الأستاذة الدكتورة منال عبدالحميد محمود حسن أستاذ علوم وتكنولوجيا الاغذية بكلية الزراعة جامعة اسيوط ، الاستاذ الدكتور هشام زكريا توفيق علي ، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية المساعد بكلية الزراعة والموارد الطبيعة جامعة اسوان.