توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوى الهمم بجامعة أسوان

حضر الاحتفالية كلا من محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، والاستاذ الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والساده نواب الجامعه، وعميدي الكليات .

وأكد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وأشاد، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدة علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إلى أن "الأورمان"، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع بجميع قرى ومراكز محافظة أسوان ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 47 ألف مريض، وإجراء 9,982 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5219 نضارة طبية لغير القادرين.

يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر "تكافؤ الفرص التعليمية" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألف جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.