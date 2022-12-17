اليوم السابع
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تموين الأقصر تصرف 39 مليون رغيف مدعم ومنحة الرئيس بمبلغ 38 مليون جنيه

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:34 م
تموين الأقصر تصرف 39 مليون رغيف مدعم ومنحة الرئيس بمبلغ 38 مليون جنيه الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن حصاد مجهودات المديرية على مدار 15 يوماً خلال شهر ديسمبر الجارى، حيث تم صرف 39 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، ومنحة الرئيس بمبلغ 38 مليون جنيه بنسبة 68 %  بموجب البطاقات التموينية، وذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية، وخاصة سلعة الأرز الحر، والتأكد من عدم إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.

ويضيف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شنت المديرية والادارات التموينية التابعة لها حملاتها التموينية المكثفة في الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من الإلتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتصدي للمخالفين بكل حسم وقوة ولكل من تسول له نفسه إحتكار السلع أو إخفائها بهدف زيادة أسعارها، وأسفرت نتيجة هذه الحملات عن رصد مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية وبدون فواتير ومجهولة المصدر وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وغير ذلك من مخالفات، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أنه تم خلال الـ15 يوماً الماضية صرف 39 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف/  يوم من خلال عدد 304 مخبز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 2656 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين  خلال هذا الشهر، كما تم صرف مقررات شهر ديسمبر 2022 سلع تموينية ومنحة الرئيس بمبلغ 38 مليون جنيه بنسبة 68 %  بموجب البطاقات التموينية، مما أدى إلى توافر السلع الأساسية ( زيت – سكر– مكرونة ) وعدم التأثر بالسوق الخارجي وارتفاع الاسعار تم الصرف دون أدنى معوقات في ظل توفر جميع السلع التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 703 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 34153 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

كما انتظم عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات أو مشاكل، كما إستمر إنتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار المقررة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مع توفر الاسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.

 

 


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